Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu

10.12.2020 17:50

Gelen son dakika haberlerine göre Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu Edirne'de metruk ilkokul binasında mülteci cesedi bulundu Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi "En sonunda olacağı buydu, başı boş yerde her şey olur" Edirne'de, kullanılmayan ve metruk halde bulunan bir ilkokul binasının içerisinde mülteci...

Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu

Edirne'de metruk ilkokul binasında mülteci cesedi bulundu

Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi

"En sonunda olacağı buydu, başı boş yerde her şey olur"

EDİRNE - Edirne'de, kullanılmayan ve metruk halde bulunan bir ilkokul binasının içerisinde mülteci cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre ısınmak için yaktığı ateş sonrası karbon monoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü tespit edilen mültecinin 41 yaşındaki Fas uyruklu Marouane Chtıouı'ne ait olduğu bildirildi.

Olay, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır kullanılmadığı için metruk durumda bulunan ilkokul binasında meydana geldi.

Karaağaç Ortaokulu'nda güvenlik görevlisi olan Kaan Açış görev yaptığı okula yakın olması ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması sebebiyle zaman zaman söz konusu metruk binayı kontrol ettiğini söyledi. Güvenlik görevlisi yine rutin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada, okulun içerisinde bulunan ve küçük bir oda da Fas uyruklu mültecinin cesedi ile karşılaştığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri geldi.

Üzerinden sadece çakmak ve pasaport çıktı

Olay yeri incelemesinin ardından üzerinden pasaport ve İstanbul iline ait oturum izni kimliği çıkan Fas uyruklu mültecinin, yapılan detaylı üst aramasında sadece çakmak çıktığı öğrenildi.

1 hafta önce yine aynı yerde konaklamış

Açış, "Biz normalde sürekli denetime buraya geliyoruz. Bugün de geldiğimizde içeride yatan bir şahıs olduğunu tespit ettik. Hemen okul müdür yardımcısına haber verdik. Daha sonra o da gerekli yerlere haber verdi. Şahısı bir hafta önce yine içeri de görmüştüm. Konaklamış, ateş yakmış. Yine aynı şekilde polise haber vermiştim. Yunanistan'dan buraya gelmiş, o şekilde biliyoruz" dedi.

"En sonunda olacağı buydu"

Mahalle sakinlerinde Volkan Ağaoğlu da metruk durumda bulunan ilkokul binasının durumunun ve içeriğinin çok kötü durumda olduğunu belirterek, "Olacağı buydu en sonunda, cesette çıkacak. Ne çıkacak? En sonunda burada yani başı boş bir yerin ne olur? Her şey olur" dedi.

"Keş yuvası oldu"

Bir başka mahalle sakini Erdem Kokaralp de "İçerisini yakmışlar, dün gelmiştim ceset yoktu. Keş yuvası oldu. Akşamcılardan beter oldu. Sınıfları yakmışlar" dedi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Fas uyruklu M.C.'nin cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu

Mülteci, Edirne, Ateş, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu - Son Dakika


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