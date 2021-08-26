Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Edirne'de, sıcak hava dalgasının etkisiyle 35 derece ölçülen sıcaklık, hem doğayı hem de insanların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin 35 derecelere yükseldiği kentte sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

Edirneli Şeref Aksu, AA muhabirine, sıcak havalarda gölgelik alanları tercih ettiklerini belirterek, bunaltıcı sıcağın etkilerinden korunduğunu söyledi.

Selahattin Cengiz de gölgelik alanlarda gezerek serinlediklerini dile getirdi.

Sıcak havanın gelecek hafta ortalarına kadar etkili olması bekleniyor.

Doğa da etkileniyor

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, sıcaklık ve tarımsal sulamanın artmasına bağlı olarak düştü.

Nehirlerin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de uzun süredir doyurucu yağışların olmaması ve sıcaklara bağlı buharlaşmayla birlikte nehirlerdeki su seviyesi dip noktasına geldi.

Meriç Nehri'nin debisi 50 metreküp/saniyeye kadar inerken su seviyesinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları, nehirden beslenen kuşların uğrak mekanı oldu.

Tunca Nehri'nin debisi ise 5 metreküp/saniyeye kadar indi. Suyu dip seviyeye düşen nehrin yatağında adacıklar oluştu, su üzerinde yosun tabakaları belirdi.

Kuraklık nehirlerden sulama yapan üreticileri de olumsuz etkiledi.

Tunca Nehri'nin geçtiği Değirmenyeni köyünden üretici Çetin İlergin, nehirlerin debisinin çok düştüğünü söyledi.

Su seviyesinin düşük olmasının zaman zaman tarımsal sulama yapılmasını engellediğini belirten İlergin, "Sıcaklar olumsuz etkiliyor. Yağmur yok. Kışın da kar yağmadı. Su güneşten buharlaşıp gidiyor. Su azalınca pompalarla su çekmek zor oluyor." şeklinde konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, sıcaklıkları 4-8 derece artıracak sıcak hava dalgasının hafta başına kadar etkili olacağını duyurmuştu.