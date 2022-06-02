Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

02.06.2022 18:06

Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün sebep olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün sebep olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kulekapı Caddesi'nde ters yönde seyrettiği belirtilen F.B'nin (15) kullandığı 22 ABT 956 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.G'ye çarptı.

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Daha sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet park halindeki 22 AAH 287 plakalı panelvan araca da çarptı.

Çapmanın etkisiyle yere düşen ehliyetsiz sürücü F.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.A. (17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, olayın yaşandığı mevkide çok sayıda trafik kazası meydana geldiğini belirterek, trafik ışığı konulmasını istedi.

Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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