Yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü B.U. ve aynı araçtaki C.Ç. ve çocuk yolcu A.U. yaralandı.

Alınan bilgiye göre İ.D. idaresindeki 22 ACG 727 plakalı otomobil, B.U'nun kullandığı 39 NV 087 plakalı otomobil ile Edirne- Kırklareli yolu İskenderköy Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.