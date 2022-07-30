Traktöre çarpan tır sürücüsü öldü - Son Dakika
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Traktöre çarpan tır sürücüsü öldü

30.07.2022 16:03
Traktöre çarpan tır sürücüsü öldü

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Edirne'nin Keşan ilçesinden il merkezine seyir halinde olan 39 ABS 927 plakalı tır sürücüsü E.Ç'nin önünde seyir halinde olan 22 AAE 021 plakalı traktörü sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce traktöre çarptı, ardından yan yatarak metrelerce sürüklendi.

Kömür yüklü olduğu öğrenilen tırın sürücüsü olay yerinde vefat ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan traktör sürücüsünün tedavisine devam edildiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası sıkıştığı yerden çıkartılan tır sürücüsünün cenazesi Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktöre çarpan tır sürücüsü öldü - Son Dakika

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