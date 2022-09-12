Edirne'de minibüs çarpan kadın yaşamını yitirdi! Acılı yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de minibüs çarpan kadın yaşamını yitirdi! Acılı yakınları sinir krizi geçirdi

12.09.2022 13:54

Edirne'de meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen kadının yakınları, ise gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Edirne'nin Tarlakapı Caddesi'nde seyir halinde olan şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan A.A. idaresindeki 22 M 0055 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Filiz Tığlı'ya çarptı.

Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti, yakınları kriz geçirdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti, yakınları kriz geçirdi

SÜRÜCÜ: KADINI GÖRMEDİM

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kadının cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Minibüs sürücüsü A.A. ifadesinde çarptığı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
EDİRNE'DE ÖĞRENCİLER RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE DERS BAŞI YAPTI EDİRNE'DE ÖĞRENCİLER RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE DERS BAŞI YAPTI Vali'nin okul ziyaretinde sıra altına saklanan minik öğrenci gülümsetti Vali'nin okul ziyaretinde sıra altına saklanan minik öğrenci gülümsetti
Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de minibüs çarpan kadın yaşamını yitirdi! Acılı yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:04 Esenyurt'ta aile içi şiddet! Kız kardeşinden parasını isteyen alacaklı ağabey eniştesi tarafından hunharca darbedildi
13:54 Edirne'de minibüs çarpan kadın yaşamını yitirdi! Acılı yakınları sinir krizi geçirdi
13:25 Ukrayna'dan Kadirov'u sinirlendiren atak! Rus ordusunu tehdit etti: Putin'i bilgilendireceğim
12:27 Fransa'da diş hekimi olan baba ve oğul, sağlıklı hastaları sakatlayarak multi milyoner oldu
12:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın
12:22 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne, annesine diz çökerek veda etti
12:02 Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırıldı: Yurt dışına çıkış ve karakola imza verme şartı getirildi
11:58 İstanbul'da hırsızlık yapmak için evlerde keşif yaptığı belirlenen 4 kadın, serbest bırakıldı
11:53 19 yaşındaki Carlos Alcaraz, Amerika Açıkta şampiyon olarak dünya sıralamasında zirveye oturdu
11:45 Bakan Çavuşoğlu tahriklere devam eden Yunanistan'a uyarı seviyesini yükseltti: Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 14:11:54. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de minibüs çarpan kadın yaşamını yitirdi! Acılı yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement