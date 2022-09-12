Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de minibüs çarpan kadın yaşamını yitirdi! Acılı yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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