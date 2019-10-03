Son Dakika Haberleri: Edirne'de minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı

10 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Yakupbey köyünde Z.Ç'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkma hazırlığındaki İran, Irak, Cezayir, Filistin ve Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Sürücü Z.Ç, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yunanistan, Jandarma, Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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