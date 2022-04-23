Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı - Son Dakika
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Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı

23.04.2022 18:06
Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı

Edirne'de, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden çizerek yorumlayan öğrencinin çalışmalarının yer aldığı "Çocuk Gözüyle" sergisi açıldı.

Edirne'de, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden çizerek yorumlayan öğrencinin çalışmalarının yer aldığı "Çocuk Gözüyle" sergisi açıldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 20 farklı teknik kullanılarak çizilen resimler, Sezai Irmak Art Academy öğrencilerince yorumlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen sergide 43 öğrencinin yaptığı resimler Fakültenin fuayesinde beğeniye sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuşmasında, tüm çocukların bayramını kutladı.

Çocukların, sanatçıların eserlerini tekrar yorumladığını anlatan Tabakoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı olduğunu belirten Tabakoğlu, "En değerli varlıklarımız olan çocuklara armağan edilen bu güzel günde böyle güzel bir projeyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, TBMM'ye hizmet etmiş bütün vekillerimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Akademinin kurucusu Sezai Irmak da miniklerin resimlerinin çok güzel olduğunu belirterek "Onlar 10 yıl sonra hocalarından fersah fersah ileri gidecekler." dedi.

Akademisyen, öğrenci ve sanatseverlerin ziyaret ettiği sergi 30 Nisan'a kadar açık kalacak.

Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı
Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı
Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı
Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı
Edirne'de minikler, sanatçı ve akademisyenlerin resimlerini yeniden yorumladı

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Trakya Üniversitesi, 23 Nisan, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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