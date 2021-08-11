Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor - Son Dakika

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3. il olan Edirne'de, mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları yerinde aşılıyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplumsal bağışıklığın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki bir tekstil fabrikasında çalışmalarını sürdüren ekipler, iki günde 600 işçinin aşısını yaptı.

Fabrika müdürü Turgut Bakır, AA muhabirine yerinde aşı uygulamasının iş gücü kaybının önüne geçtiğini söyledi.

Sağlık müdürlüğüne teşekkür eden Bakır, "Burada hem birinci hem ikinci doz aşılar yapılıyor. Yerinde yapılması çok önemli. Çünkü iş gücü kaybımız olmuyor. Çok değerli bir çalışma. Vakit kaybetmeden yerinde yapılan aşılama çok faydalı." dedi.

İşçilerden Mualla Kutlu, aşılama çalışmaları ile eski günlerin geri geleceğine inandığını ifade etti.

Sıra beklemeden aşılarını olduklarını belirten Kutlu, "Böyle iyi oldu, hastaneler daha kalabalık. Hem işimiz aksamıyor. Ben bir kez Kovid-19 hastalığını geçirdim. Herkes aşısını olsun. Hasta olmaktansa aşı olmaları gerekli" diye konuştu.

Ufuk Alay da çalıştıkları yerde aşı olmanın kendileri için faydalı olduğunu belirterek, salgının sona ermesi herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 574 bin 299 Kovid-19 aşısı uygulandı.

Aşı uygulamalarının başarıyla sürdüğü Edirne, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 81,7'lik oranla Türkiye'de en yoğun aşılama yapılan iller arasında 3. sırada yer alıyor.