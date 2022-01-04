Edirne'de mobil ekipler köylere giderek Kovid-19 aşısı yapıyor - Son Dakika

Edirne'de mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için köy köy gezerek vatandaşların aşılarını yapıyor.

Mobil ekipler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekiplerin köylere giderek sırası gelenlere aşı yaptığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması için etkin aşılamanın önemli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı, toplum geneli yapılacak Kovid-19 aşılamasıdır. İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşılama Ekibi tarafından Sarıcaali ve Balabancık köylerinde Biontech ve Sinovac Kovid-19 aşılarının uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rahatsızlıkları nedeniyle, köyde kurulan toplu aşılama noktasına gelemeyen vatandaşlarımız aşıları yapılmak üzere evlerinde ziyaret edilmiştir."