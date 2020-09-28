Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangın maddi zarara neden oldu - Son Dakika

Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangın maddi zarara neden oldu

Edirne'de bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangın maddi zarara neden oldu, System.String[]

Edirne'de bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

1. Murat Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye Müdürlüğünün karşı sokağında çıkan yangını itfaiye eri Kemal Han fark etti. Depoya 2 itfaiye aracıyla sevk edilen ekipler, kısa sürede deponun büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale etti.

İtfaiye erinin dikkati sayesinde yangın, mobilya mağazasına sıçramadan söndürüldü.

Depoda bulunan mobilyalar ise tamamen yandı.

İtfaiye eri Kemal Han, AA muhabirine, yangının mağazanın arka kısmındaki depoda yaşandığını belirterek, "Karşıdan gördüm, arkadaşlara haber verdim. Müdahaleyi yaptık, içeriye intikal etmesini engellemiş olduk." dedi.

Mağaza sahibinin eşi Aslı Gökçe de mağazanın arka kısmında küçük yaştaki çocukların sigara içtiğini ve uyuşturucu madde kullandığını, yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini iddia etti.

İtfaiyenin yakında olmasının şans olduğunu anlatan Gökçe, "İtfaiye ekipleri çok sistemli çalıştılar. Onları görünce olayın boyutunu daha iyi anladık. Şu an hala şoktayız." diye konuştu.

İtfaiye, Edirne, Yangın, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangın maddi zarara neden oldu - Son Dakika

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