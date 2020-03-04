İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara, mor ekmeğin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Kara, Edirne Devecihan'da düzenlenen "Mor Ekmek Gerçeğinin Bilimsel Yönü" konferansına katıldı.

Kara, burada yaptığı konuşmada, mor ekmeğe rengini "mor misk" maddesinin verdiğini, bu maddenin metabolik hastalıkların yan etkilerini azaltması ve baskı altına alınması için üretildiğini ifade etti.

Mor ekmeğin Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve 8 ilde üretildiğini belirten Kara, hastalıklara olan etkisinden dolayı talep gördüğünü dile getirdi.

Mor ekmeğin hastalıkların önlenmesinde etkili bir besin kaynağı olduğunu anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Mor ekmek diyabet ve tansiyona iyi geliyor. Eğer günlük 2 dilim mor ekmek yersek 2 hafta içerisinde kullandığımız insüline gerek kalmıyor. Kullandıktan 2 ay sonra da tansiyonu yüksek olan insanlar, kullandıkları ilaçları bırakıyorlar. Diyabetin komplikasyonları siliniyor, glisemik indeks düşüyor. Bu hastalıkların önlenmesine bağlı olarak kol ve bacaklardaki uyuşmalar da azalıyor."