Edirne'de mor lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
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Edirne'de mor lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırladı

20.06.2022 16:02
Edirne'de mor lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırladı

Edirne'de bu yıl 5'incisi düzenlenen lavanta tarla günleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Edirne'de bu yıl 5'incisi düzenlenen lavanta tarla günleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Edirne'nin Karaağaç mahallesinde ziyarete açılan ve ekonomik olarak turizme katkı sağlayan lavanta tarlalarına çevre illerden ve komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan 'dan da de ziyaretçiler akın etti. Mor renkli görüntüsü ve güzel kokusu ile ziyaretçileri büyüleyen lavanta tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna döndü vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Kocaeli'den Edirne'ye lavanta tarlalarını gezmeye gelen İlknur Tekin Edirne'de görev yaptığını fakat lavanta tarlalarını ziyaret edemediğini belirterek, "6 yıl Edirne de görev yaptık ama ziyaret etmeye fırsatımız olmadı, izinlerimize denk geliyordu. Bugün gezmeye geldi, bu zamana kısmetmiş" dedi.

İstanbul'dan gelen Şehnaz Atmaca, "Lavanta festivali harika görünüyor. çok güzel ve rahatlatıcı bir kokusu var. Alana girmeden bile lavantaların kokusu gelmeye başlıyor. Çok güzel ve renkli fotoğraflar çekiliyor. Beklediğimden daha fazla kalabalık. Harika bir ortam herkese gelip görmelerini tavsiye ederim. Burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Bebeğiyle birlikte İpsala'dan lavanta tarla günleri için geldiğini vurgulayan Elif Yeşilbıyık ise "Küçük kızım, eşim ve annemle birlikte geldik. Zaten 2 yıldır geliyorduk bu yıl 3.'ye geliyoruz. Fotoğraf çektiriyoruz, lavantaları bol bol kokluyoruz gözümüz gönlümüz açılıyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'den gelen Semiha Bıyık ise "Dünürüm, oğlum, gelinim ve torunum ile geldim. Çok mutlu oldum lavantalar çok güzel. Ayette de bahsedildiği gibi "Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz" Rabbim bu güzel nimetleri bizler için vermiş çok şükür" dedi.

(Mehmet Basmacı/İHA)

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Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

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