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Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı - Son Dakika

Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı

29.06.2021 10:54
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı, System.String[]

TRAKYA'da üretimi her geçen yıl artan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada, mor tarlaların çiçek açmasıyla hasat mevsimi başladı.

TRAKYA'da üretimi her geçen yıl artan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada, mor tarlaların çiçek açmasıyla hasat mevsimi başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, lavanta yağının kilosunun 40 ile 110 euro arasında değiştiğini belirterek, "Bölgemizde 'marjinal alan' olarak ifade ettiğimiz bölgelerde verimi düşük olarak gördüğümüz tarlalarda lavantayı öneriyoruz" dedi.

Trakya'da her yıl ekim alanı artan lavantada hasat mevsimi Edirne'de başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 6 yıl önce bölgede ilk ekimine başlanan lavanta, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 2 bin 500 dekara ulaşıldı. Diğer bitkilere göre verimi düşük tarlalara ekilen ve alternatif bitki olan lavanta, girdisi düşük, kazancı yüksek olmasıyla üreticinin ilgisini çekiyor. Aromatik bitkiler arasında bulunan lavanta, tıbbi ve kozmetik sanayiinde kullanılıyor. Haziranda hasat edilen lavantanın 100 kilo çiçeğinden 2 ile 4 kilo arasında uçucu yağ elde ediliyor. Yağın ise kilosu, kalitesi ve dünya üretimi miktarına göre 40 ile 100 euro arasında satılıyor.

'EDİRNE'DE 560 DEKAR ALANA ULAŞTIK'Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, Edirne'de 6 yıl önce başladıkları lavanta ekiminin, bölge üreticilerinin tercihiyle bu yıl 560 dekara ulaştığını söyledi. Bölgede ekimi her geçen yıl artan lavantanın hasadına başladıklarını belirten Tülek, şöyle konuştu:  "Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak 6 yıl önce başladığımız lavanta adaptasyon çalışmalarımı kapsamında, Bulgaristan'da ticari öneme ait çeşitlerini biz enstitümüzce tespit edip çoğaltmasını yaptık. Adaptasyonları yürütüldü, gerçekleştirildi ve bu kapsamda ülkemiz için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda yine bu yıl, '4'üncü Lavanta Tarla Günleri' düzenlendi. Dönem itibarıyla da hasat zamanı içindeyiz. Lavantada çiçeklerin yüzde 80 açtığı zaman hasat yapmaktayız. Uçucu yağ ve kalitesinin en üst seviyede olması için en uygun hasat zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun yanında hasat zamanında, sıcaklığında uygun değerde olması gerekiyor. Genellikle günün sıcak saatlerinde, sabah 10.00'dan akşam saatlerine kadar devam edilebilir, hasadın. Bu kapsamda baktığımızda da lavantanın taze çiçeğinden 100 kilo taze çiçekten yüzde 0.8 ila yüzde 2.6 oranında uçucu yağ elde edilir. Biz bölgemizde genel olarak 100 kilo çiçekten, 2 kilogram uçucu yağ elde ediyoruz. Fakat uçucu yağ ve kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi, hasat dönemindeki havaların yağışlı geçmesi ve rüzgarlı olması, gerçekten yağ verimini ve kalitesini düşürüyor. Bu 1 kilograma kadar 100 kilogram çiçekten yağ verimi düşebiliyor. Bu yılda özelikle hasat döneminde havaların yağışlı olması etkiliyor en azından verim açısından diyebiliriz." 'VERİMİ DÜŞÜK TARLALARDA ÖNERİYORUZ'Verimi düşük olan tarlalarda lavanta ekimini önerdiklerini söyleyen Tülek, "Tabi tıbbi ve aromatik bitkiler olarak değerlendirdiğinde gerçekten tıbbi bitkiler dünyada önem arz eden bitkiler arasında yer almakta. Lavantanın özelikle biz, bölgemizde marjinal alan olarak ifade ettiğimiz bölgelerde verimin düşük olarak gördüğümüz tarlalarda, lavantayı öneriyoruz. Özelikle Trakya bölgesi ve Balkan köylerinde önemli bir üretim olacağını düşünüyoruz. Hasat ettiğimiz ürünü en kısa sürede destinasyon (varılacak alana) bölgesine getirip damıtma işlemi yapılıyor, uçucu yağ elde ediliyor. Uçucu yağa baktığımızda hafif saydam rengine sahip ve hasat sonrası da bu yağı muhafaza etmek zorundayız. Bunun içinde özelikle alüminyum kaplar, ya da cam kaplar tercih edilmekte. Yine 10-15 derece gibi serin yerde muhafazasını gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek, tıbbi bitkiler arasında bulunan lavantanın kilosunun 40 ile 110 euro arasında satıldığına dikkat çekerek, "Tıbbi bitkiler kategorisinde bakıldığında lavantanın kullanım alanlarının çok geniş olduğunu görüyoruz. Özelikle tıbbi amaçlı fitoterapide, aromaterapide kullanıldığını biliyoruz. Yine kozmetik sanayide kullanılmakta ve tercih edilmekte. Lavantada elde edilen yağın kilosu arz talep oluşmakla birlikte Avrupa ve Bulgaristan'da bakıldığında 40 ve 110 euro arasında değişmekte. Fakat ortalama geçen yılki birim fiyatları 60-70 euro arasındaydı. Tabi ki bu yıl birim fiyatlar piyasadan elde edilecek dünyadaki üretim miktarına göre değişebilir" diye konuştu.


Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı
Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı

Trakya Bölgesi, Lavanta, Edirne, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de mor tarlalarda hasat zamanı - Son Dakika


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