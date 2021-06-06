Edirne'de Motor Sporları Merkezi'nin tanıtım toplantısı yapılacak - Son Dakika

Edirne'de Motor Sporları Merkezinin tanıtım toplantısı yapılacak.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Motor sporları merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor. Edirne Valiliği'nin destekleriyle yapılacak olan motosiklet sporu ile Edirne, motor sporlarının yeni adresi olacak.

Tarihin Başkentinde "Sınırları Zorluyoruz" sloganıyla başlayan projenin tanıtımı, 8 Haziran Salı günü saat 11: 00'da, Musabeyli Köyü koruluğunda başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun, "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganıyla yürüttüğü çalışmalarda Edirne ili tarihi ve kendine özgün coğrafi özellikleri ile motor sporlarının yeni adresi olacak.