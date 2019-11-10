Son Dakika Haberleri: Edirne'de motorcular "10 Kasım" koreografisi hazırladı
Son Dakika Güncel Edirne'de motorcular '10 Kasım' koreografisi hazırladı

Edirne'de motorcular "10 Kasım" koreografisi hazırladı

7 saat önce

Edirne'de motosiklet kulübü üyeleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Edirne'de motorcular

Edirne'de motosiklet kulübü üyeleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Edirne Garı'nda bir araya gelen a2Teker Motosiklet Kulübünün 40 üyesi, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Garın bahçesinde dev Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş açan üyeler, motorlarıyla "Saat 09.05" yazdı, kendileri de sonsuzluk işareti oluşturdu.

Kulübün Edirne Temsilcisi Alper Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadına, geçmişine sahip çıkmayan milletlerin yok olacağını belirterek, "Ulu Önder Atatürk'ü her zaman kalbimizin üzerinde, aklımızın bir yerinde, yüreğimizde taşıyoruz. Atatürk sevdalısı gençler olarak bugün de kendisine görevimizi yerine getirmek istedik." diye konuştu.

Motosiklet kulübü üyelerinden Selda İnanç, koreografiyi kısa sürede hazırladıklarını ifade ederek, "Yaptığımız koreografiyle örnek olmak istedik. Ata'mız yüreğimizde, Atatürk'ün izinde yaşamaya devam edeceğiz. " dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Motosiklet, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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