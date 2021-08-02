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Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı

02.08.2021 15:14
Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde, motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, O.B'ye ait motosiklet evinin bahçesinden çalındı.

Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli C.P'yi tespit etti.

Gözaltına alınan C.P, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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