Edirne'nin İpsala ilçesinde, motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, O.B'ye ait motosiklet evinin bahçesinden çalındı.
Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli C.P'yi tespit etti.
Gözaltına alınan C.P, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika