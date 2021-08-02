Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli C.P'yi tespit etti.

Alınan bilgiye göre, O.B'ye ait motosiklet evinin bahçesinden çalındı.

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