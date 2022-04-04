Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

04.04.2022 00:01

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Volkan D. yönetimindeki 39 EK 947 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde Aziz B. idaresindeki 59 PU 823 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aziz B. ile yanındaki Osman I. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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