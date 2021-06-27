EDİRNE'DE MOTOSİKLET REFÜJE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet refüje çarparak takla attı, sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Babademirtaş Mahallesi Tekke Kapı Caddesi üzerinde meydana geldi. O.M.A'nın kullandığı ve arkasında M.A.M.'nin bulunduğu 39 SU 125 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine, yol ortasında bulunan refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü O.M.A. ve beraberindeki M.A.M'nin ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü O.M.A.'nın kask takmadığı, ehliyetinin motosikleti kullanma sınıfında olmadığı saptandı. Kazada, sürücü ile yanındaki yolcunun da kask takmadığı görüldü.