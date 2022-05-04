Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı

04.05.2022 11:26

Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı Edirne'de motosikletlerinin üzerinde yatarak ve kasksız bir şekilde yarışan 2 genç polislerden ve ceza yemekten kaçamadı.

Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı

EDİRNE - Edirne'de motosikletlerinin üzerinde yatarak ve kasksız bir şekilde yarışan 2 genç polislerden ve ceza yemekten kaçamadı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücülere yönelik uygulama yaptığı esnada yarış halinde olan kasksız 2 motosikletliyi dururdu. Durdurulan 2 gencin motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Kasksız motosikletleriyle giden 2 sürücünün bahaneleri ise pes dedirtti.

Motosiklet sürücüleri "Rüzgardan korunmak için uzanarak gidip, kafamızı eğdik." Dediler. Hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketleri nedeniyle 2 sürücüye kask takmamaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı. Polis memuru gençlere sağlıkları için güzel nasihatlerde bulundu. Ayrıca araçlarında cam filmi bulunan sürücüler ceza yememek için elleriyle camlarında bulanan cam filmlerini söktüler.

Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı
Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı
Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı
Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı
Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de motosiklet üzerinde uzanarak, kasksız yarışan 2 kişi polisten kaçamadı - Son Dakika


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