Edirne'de motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne 'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

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