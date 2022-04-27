Edirne'de motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı - Son Dakika

Edirne'de motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı.
B.K. idaresindeki 22 ABV 436 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet İlkokulu önünden yolun karşısına geçen öğrenci G.A'ya çarptı.
Kazada savrulan motosiklet, 22 J 003 plakalı servis minibüsüne çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenci G.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşı küçük olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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