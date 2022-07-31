Edirne'de asayiş

Aramada, kaçak 9 şişe içki, 5 litre el yapımı olduğu değerlendirilen içki, 460 doldurulmuş sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yaptığı tespit edilen C.Ö'nün işlettiği büfede arama yaptı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

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