Edirne'de motosikletten düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de motosikletten düşen vatandaş yaralandı

14.07.2022 18:57

Edirne'de motosikletten düşen vatandaş yaralandı Edirne'de motosikletle seyir halinde olan bir kişi kontrolünü kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.

Edirne'de motosikletten düşen vatandaş yaralandı

EDİRNE - Edirne'de motosikletle seyir halinde olan bir kişi kontrolünü kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Abdurrahman Mahallesinde Faith Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi.

Seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 22 HY 729 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan S.Ç. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başattı.

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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de motosikletten düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika

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