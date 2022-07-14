Seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 22 HY 729 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan S.Ç. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de motosikletten düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika

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