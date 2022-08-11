Edirne'de Yas-ı Matem programı düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Yas-ı Matem programı düzenlendi

11.08.2022 16:44
Edirne'de Yas-ı Matem programı düzenlendi

Edirne'de, muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Edirne Şubesi'nce Yas-ı Matem programı düzenlendi.

Edirne'de, muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Edirne Şubesi'nce Yas-ı Matem programı düzenlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yemeğe katılanlar şube bahçesinde birlikte oruç açtı, dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olması dileğinde bulundu.

Birlik ve beraberlik içinde oruçların açıldığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ortamda yaşarsa yaşarsın, hangi milletten, hangi etnik kökenden gelirse gelsin ve neye inanıyorsa inansın bizim görevimiz onu olduğu gibi kabul etmek, onu değiştirmeye çalışmadan, değişmeye zorlamadan, bütün özellikleri ile kabul etmek. Biz Edirne'de bu kültürle, ahlakla, anlayışla büyüdük. Birbirimizi bugüne kadar olduğu gibi kabul ettik, saygı duyduk. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Hepimiz aynı Peygambere inanıyoruz. Yolumuz hak yolu. O yüzden bir olalım, iri olalım, diri olalım. Oruçlarınız kabul olsun."

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de katıldı.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yas-ı Matem programı düzenlendi - Son Dakika

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