Son Dakika Haberleri: Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı
Son Dakika Güncel Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

1 saat önce

Edirne'de, Devlet Demir Yollarına ait bir alt geçit, kişi ya da kişilerce tahribata uğradı.

Edirne'de, Devlet Demir Yollarına ait bir alt geçit, kişi ya da kişilerce tahribata uğradı. Aydınlatma sistemleri zarar gören ve özellikle geceleri korku saçan alt geçit için mahalle muhtarı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Edirne'de Merkez İstasyon Mahallesi'nde, Devlet Demir Yollarına ait alt geçidin aydınlatmalarına, bazı sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Alt geçidin özellikle geceleri karanlığa gömüldüğünü söyleyen İstasyon Mahalle Muhtarı Yakup Çorbacı, vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

"ALT GEÇİT DEĞİL, KORKU TÜNELİ"

Edirne'de Devlet Demir Yolları Gar istasyonunun, İstasyon Mahallesi'ne giden alt geçidin aydınlatmaları, bazı sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Aydınlatmaların birçoğunun kırık olması nedeniyle geceleri adeta korku tüneline dönüşen alt geçit, buradan geçmek isteyen vatandaşlar için tehlikeli hale geliyor.

Aydınlatmalara sık sık zarar verildiğini söyleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yakup Çorbacı, alt geçidin geceleri özellikle fabrikadan gelen işçiler ve okula giden öğrenciler tarafından kullanıldığını, ancak aydınlatmalarının kırılması nedeniyle alt geçidi kullanan vatandaşların büyük korku yaşadığını ifade etti. Muhtar Çorbacı, vatandaşları aydınlatmalara zarar verilmemesi konusunda uyardı.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
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