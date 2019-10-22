Son Dakika Haberleri: Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı
Son Dakika Yerel Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

53 dakika önce

- Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı İstasyon Mahallesi Muhtarı: "Görevliler yapıyor, yeniden kırıyorlar"EDİRNE - Edirne'de, Devlet Demir Yolları'na ait bir alt geçit, kişi ya da kişilerce tahribata uğradı.

- Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

İstasyon Mahallesi Muhtarı:

"Görevliler yapıyor, yeniden kırıyorlar"

EDİRNE - Edirne'de, Devlet Demir Yolları'na ait bir alt geçit, kişi ya da kişilerce tahribata uğradı. Aydınlatma sistemleri zarar gören ve özellikle geceleri korku saçan alt geçit için mahalle muhtarı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Edirne'de Merkez İstasyon Mahallesi'nde, Devlet Demir Yolları'na ait alt geçidin aydınlatmalarına, bazı sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. Alt geçidin özellikle geceleri karanlığa gömüldüğünü söyleyen İstasyon Mahalle Muhtarı Yakup Çorbacı, vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

"Alt geçit değil, korku tüneli"

Edirne'de Devlet Demir Yolları Gar istasyonunun, İstasyon Mahallesi'ne giden alt geçidin aydınlatmaları, bazı sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Aydınlatmaların birçoğunun kırık olması nedeniyle geceleri adeta korku tüneline dönüşen alt geçit, buradan geçmek isteyen vatandaşlar için tehlikeli hale geliyor.

Aydınlatmalara sık sık zarar verildiğini söyleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yakup Çorbacı, alt geçidin geceleri özellikle fabrikadan gelen işçiler ve okula giden öğrenciler tarafından kullanıldığını, ancak aydınlatmalarının kırılması nedeniyle alt geçidi kullanan vatandaşların büyük korku yaşadığını ifade etti. Muhtar Çorbacı, vatandaşları aydınlatmalara zarar verilmemesi konusunda uyardı.

Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı

Devlet Demir Yolları, Edirne, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı
Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği bir daha zor alır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]