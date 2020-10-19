Edirne'de Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı, anıta derneğin çelengini bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Tasmalı, muhtarların köy ve mahallelerde devletin vatandaşa en yakın temsilcileri olduğunu söyledi.

Muhtarların, dertlerine çare arayan halkı temsil ederek kutsal bir görev üstlendiğini belirten Tasmalı, "İlimizde çok çalışan, üreten, halkın dertleriyle dertlenen, onlarla birebir görüşerek sorunlarını çözen sayın valimiz, devlet büyüklerimiz ve halkımızla beraber yöremize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizlere ihtiyaç duyduğumuzda gerekli yardımlarını esirgemeyen başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanımıza, daire müdürlerimize şahsım ve temsil ettiğim teşkilatlarım adına teşekkür ediyorum." dedi.