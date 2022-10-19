EDİRNE'DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI - Son Dakika
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EDİRNE'DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI

19.10.2022 12:55

EDİRNE'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

EDİRNE'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. Yürüyüş ile başlayıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende Edirne merkez mahalle ve köy muhtarları içinde tek kadın muhtar olan Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay dikkat çekti.

Edirne'deki köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve meclis üyeleri ile kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı törende muhtarlar, federasyona ait Muhtarlar Konağı'ndan Atatürk anıtına Belediye Bandosu eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ardından anıtta çelenk töreni düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunan muhtarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

MUHTARLIK KANUNU'NDA YENİ DÜZENLEME İSTEDİLER

Törende konuşan Edirne İli Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı Sedat Tosun, Edirne ve ilçelerinde 253 köy ve 95 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 348 muhtarın görev yaptığını söyledi. Tosun, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Edirne Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İrfan Tasmalı da muhtarların, yeni bir yasaya ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Tasmalı, kentlerin büyükşehir olmasıyla birlikte muhtarların sorunlarının da büyüdüğünü belirterek; 'Büyükşehirlerdeki köyler, mahalleye dönüştü. Mahalleye dönüşünce de bütçeleri oluşmadı. Bütçeleri yok. Her gelen partilerin genel başkanları, muhtarların konularına özellikle değiniyorlar. Gerçekten de ihtiyaç var. Bu konu, ülkemizin, parlamentonun gündeminde olması ve yasaların bir an önce çıkması gereken bir konu. Onun için ben Meclisimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Muhtarların bu özlük haklarıyla ve Muhtarlık Kanunu ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılmasını, şahsım ve muhtar arkadaşlarım adına arz ediyorum' dedi. Törende konuşan Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kıyga da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

'KADIN MUHTARLARIMIZ ARTACAK'

Konuşmaların ardından muhtarlar, Atatürk anıtında günün anısına fotoğraf çektirdi. Törende Edirne'nin ilk ve tek kadın muhtarı olan Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay dikkat çekti. Günay, Edirne merkez köy ve mahalle muhtarları arasında tek kadın muhtar olmaktan dolayı onur duyduğunu söyleyerek; '3 yıldan beri görev yapıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımıza bize böyle bir değer verildiği için çok mutluyum ve bu mührü taşıdığım için de gurur duyuyorum. 5 azam kadın, 3 azam erkek. İnşallah bundan sonra kadın muhtarlarımız artacak' diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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