Son Dakika Haberleri: Edirne'de muhtarlardan Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Edirne'de muhtarlardan Mehmetçiğe destek

Edirne'de muhtarlardan Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Edirne'de mahalle ve köy muhtarları, "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak amacıyla topladıkları bağışı, Vali Ekrem Canalp'e teslim etti.

Edirne'de muhtarlardan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Edirne'de mahalle ve köy muhtarları, "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak amacıyla topladıkları bağışı, Vali Ekrem Canalp'e teslim etti.

Vali Canalp, mahalle ve köy muhtarlarını kabul etti.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı başkanlığındaki heyet, Canalp'e, topladıkları nakdi yardımı Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere sundu.

Vali Canalp, muhtarların gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

Muhtarların nezdinde tüm Edirne halkını, Mehmetçiğe verdikleri destek ve onurlu davranışlarından dolayı tebrik eden Canalp, "Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Topladıkları bu bağış Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılacak. Herkes elinden geldiği şekilde kahraman ordumuza desteklerini ifade ediyor, tekrar muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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