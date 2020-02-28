Edirne'de mülteciler Yunanistan sınırına akın ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de mülteciler Yunanistan sınırına akın ediyor - Son Dakika

Edirne'de mülteciler Yunanistan sınırına akın ediyor

41 dakika önce

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.

Edirne'de mülteciler Yunanistan sınırına akın ediyor, System.String[]

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.


İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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