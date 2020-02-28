Edirne'de mülteciler Yunanistan sınırına akın ediyor - Son Dakika

İdlib 'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne 'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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