Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin. - Son Dakika
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Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin.

6 saat önce

Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin.

Edirne'de mültecilere

Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Edirne, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
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Son Dakika

İsveç Demokratları'nın lideri, Edirne'de "Bize gelmeyin" broşürü dağıtırken yakalandı
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