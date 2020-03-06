Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin.
6 saat önce
Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi. - İSTANBUL
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