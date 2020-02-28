Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı - Son Dakika
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Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı

6 saat önce

Edirne'de tampon bölgede bekleyişlerini sürüdüren mülteci grubunun soğukla imtihanı başladı.

Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı, System.String[]

Edirne'de tampon bölgede bekleyişlerini sürüdüren mülteci grubunun soğukla imtihanı başladı. Mülteciler ateş yakarak geceyi geçirmeye çalışırken Avrupa hayalleriyle de zihinlerini sıcak tutuyor.


Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastaneis Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mülteci grubunun havanın da kararması ile birlikte soğukla imtihanı başladı. Gruplar halinde küçük ateşler yakarak geceyi atlamayı düşünen mültecilerin hayali Yunanistan'a oradan da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmek. - EDİRNE

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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