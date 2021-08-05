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Edirne'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Edirne'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı

05.08.2021 17:28
Edirne'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Yayla sahilinde bir sitedeki evin mutfağında bulunan ocak sönünce, tüpten çevreye gaz sızdı.

Evdekilerin ocağı yakmaya çalışması sırasında mutfak tüpü patladı.

Patlamada yaralanan T.K, C.K. ve Y.E.K. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan C.K. ve Y.E.K. İstanbul'daki hastanelere, T.K. ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Edirne'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı
Edirne'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı

Edirne, Keşan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de mutfak tüpünün patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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