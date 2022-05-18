Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi - Son Dakika
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Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi

18.05.2022 09:02
Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi

Edirne'de "Müzeler Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri müzeleri gezdi.

Edirne'de "Müzeler Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri müzeleri gezdi.

Edirne ve bazı köylerdeki ilköğretim öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesine geldi.

Öğrenciler ilk olarak müzede bulunan tarihi eserleri inceledi, eserler hakkında öğretmenlerinden ve müze yetkililerinden bilgi aldı.

Öğrenciler müze bahçesindeki Bizans ve Roma dönemlerine ait heykel, sütun, lahit mezar ve mermer parçalarının bulunduğu alanı da gezdi.

Daha sonra öğrenciler, kendileri için hazırlanmış ve içerisinde çeşitli objelerin yer aldığı kum havuzunda arkeolojik kazı yaptı.

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Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi - Son Dakika
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