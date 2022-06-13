Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

13.06.2022 14:10
Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir müzikholde 3 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir müzikholde 3 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, ilçedeki bir müzikhole giden M.G, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ç.D, A.K. ve E.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çıkan arbedede elinden yaralanan şüpheli M.G. de tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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