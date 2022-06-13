İddiaya göre, ilçedeki bir müzikhole giden M.G, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ç.D, A.K. ve E.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de müzikholde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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