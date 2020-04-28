Edirne'de müzisyenlerden

Etkinliği planlayan Ferhat Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konseri salgın günlerinde evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral vermek için düzenlediklerini belirtti.

Ayrıca konserin ardından ramazan geleneklerinden Hacivat-Karagöz gösterisi bir apartmanın duvarına projektörle yansıtıldı.

Evlerinin balkonlarında konseri izleyen vatandaşlar hareketli şarkılara dans ederek eşlik etti.

Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği üyesi müzisyenler, Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirdi.

Edirne 'de müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için bir mahallede konser verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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