Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu - Son Dakika
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Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu

09.04.2022 11:48

Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu Edirne ve Bulgaristan'da yağışların az olması nedeniyle Tunca Nehri'nde son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor.

Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu

EDİRNE - Edirne ve Bulgaristan'da yağışların az olması nedeniyle Tunca Nehri'nde son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor. Son ölçülen veriler ise endişe veren tabloyu gözler önüne serdi.

Edirne ve Bulgaristan'da son haftalarda yağışların az olması Kaynağını Bulgaristan'dan alan Edirne'den de geçerek Saros Körfezine dökülen Tunca Nehri'nin debisinde düşüşe neden oldu.

Derbinin düşmesiyle birlikte nehirde yer yer kum adacıkları oluştu. Sazlıkların da görülmeye başladığı nehirde, Nisan ayına göre son 5 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Tunca Nehri'nin Suakacağı istasyonunda Yapılan ölçümler endişe veren tabloyu gözler önüne serildi.

Ölçüm yapılan verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 8 Nisan 2018'de 93 metreküp/saniye olarak akarken 8 Nisan 2019'da 11 metreküp/saniye olarak adeta dip seviyelerde aktı.

8 Nisan 2020'de ise 27 metreküp/saniye, 8 Nisan 2021'de ise 82 metreküp/saniye akan nehir bu yıl ise son 5 yılın en dip seviyesinde akıyor. 8 Nisan 2022 tarihinde yapılan ölçümde nehrin 9 metreküp/saniye olarak aktığı belirlendi.

"Tarımda kuraklık endişesi"

Edirne'de yaşayan Aydın Babacan, hem Bulgaristan'da hem Edirne'de kuraklık yaşanıyor. Şuan suyun seviyesi çok azaldı sizlerin de gördüğü gibi adacıklar oluşmaya başladı. Suyun az olması bölge çiftçisini hem de verim az olacağı için biz vatandaşları tedirgin ediyor"açıklamasında bulundu.

"Bulgaristan vatandaşı konuştu "nehirlerin debisi Bulgaristan'da da az"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Süleyman Mustafa, Bulgaristan'da bu kış yağışların az olduğunu belirterek, "Tunca Nehri'nin Bulgaristan'daki bölümünde de kuraklık var. Yağışlar her geçen yıl azalıyor. Barajların bazıları dolu bazıları boş" açıklamasında bulundu.

Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu
Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taşkınlarla anılan Edirne'de son 5 yılın en kurak Nisan ayı yaşanıyor, adacıklar oluştu - Son Dakika


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