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EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI - Son Dakika

EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI

15.12.2021 10:52

EDİRNE'de yaz aylarında kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi son yağışlarla birlikte artttı.

EDİRNE'de yaz aylarında kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi son yağışlarla birlikte artttı. Debisi 105 metreküpsaniye olan Meriç Nehri'nin debisi 488 metreküpsaniyeye yükselirken, nehirdeki kum adacıkları ortadan kalktı. Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık yaşanırken, Edirne ve çevresinde son dönemlerde etkili olan sağanak yağışlar, nehirlerin debilerini artırıp, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Kentin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 6 doluluk oranı yüzde 40'a, Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32 olan doluluk oranı da yüzde 67'e ulaştı. Kuraklık nedeniyle dip seviyede akan Meriç ve Tunca nehirlerinde ise su seviyesinin hızla arttığı görülüyor.

'KUM ADACIKLARI GÖZDEN KAYBOLDU'

Yaz aylarında yatağında kum adacıkları oluşan Meriç Nehri'nin 105 metreküpsaniye olan debisi bugün 497 metreküpsaniyeye yükseldi. Kuraklık nedeniyle yatağı otlarla kaplanıp yeşile bürünen Tunca Nehri'nde ise geçen hafta 10 metreküpsaniye olan dibisi 15 metreküpsaniyeye ulaştı. Yetkililer, nehirlerdeki artışların Bulgaristan ile birlikte bölgeye düşen yağışlardan kaynaklandığını belirtti. Meteoroloji yetkilileri de son bir haftada bölgede metrekareye, 300 kiloya yakın yağış düştüğünü açıkladı. YAĞAN YAĞMUR ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Kentte buğday üreticisi Recep Gürecan, yağmur yağışlarının yüzlerini güldürdüğünü belirterek, Ben bu yağmurun yeterli olduğunu düşünüyorum, çünkü fazlası da ürüne zarar veriyor. Bence bu yeterli. Tunca Nehri'nin oldukça fazla dolduğunu düşünüyorum, çünkü Bulgaristan ve Yunanistan'da da yağış olduğu duyumunu alıyoruz. 1-2 ay önce kuraktı, bu yağmur ilaç gibi geldi dedi. Bölgede yaşanan yağmurlar nehir seviyelerini artırmasıyla birlikte özellikle çiftçilerin tarlalarını suladığı Karaağaç Mahallesi'ndeki kuyularındaki su seviyesini artırdığına belirten üretici Zeki Özavcı, Yağmurların yağmasıyla nehirler yükseldi. Bu da bizim yeraltı sularına fayda sağlıyor. Bu büyük ihtiyaçtı, çok şükür ki yağmur iyi geldi. Yeter ki afet olmasın diğer yerlerdeki gibi. Yağmurdan çok memnunuz. Nehir yükseldikçe kuyularımızın seviyesi de yükseliyor. Geçen yıl çok kuraktı. Şu anda kış kurağı olmayacak gibi duruyor. Ekili buğdaya da iyi gelecek. İstenen ve beklenen bir yağmurdu şeklinde konuştu.

EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI
EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI

Meriç Nehri, Süloğlu, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE YAĞIŞLAR NEHİR DEBİLERİNİ ARTIRDI - Son Dakika


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