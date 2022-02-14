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Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor - Son Dakika

Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor

14.02.2022 11:21

Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyorEDİRNE Edirne'nin Meriç ilçesinde Ergene Nehri'nin yatağından taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde köy halkı kayıkla gezmeye başladı.

Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor

EDİRNE Edirne'nin Meriç ilçesinde Ergene Nehri'nin yatağından taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde köy halkı kayıkla gezmeye başladı.

Kırklareli ve Edirne'nin ilçelerinden geçerek Saros Körfezine dökülen Ergene Nehri'nin kaynağı Yıldız Dağları'nda karların erimesiyle birlikte, nehrin debisinde artış yaşandı. Nehir ölçüm verilerine göre, Ergene Nehri'nin debisi Meriç ilçesinin Yenicegörece Köyünde 1 Şubat 2022 tarihinde 18 metreküp/saniye iken, 12 Şubat'ta 336 metreküp/saniyeye yükselmişti. Yetkililer, nehir yakınlarında tedbirli olunmasını isteyerek, turuncu alarm vermişti. Bu sabah itibariyle nehrin debisinde düşüş yaşanmaya başladı. Nehrin debisi 176 metreküp/saniyeye düştü. Ayrıca nehir için turuncu alarm da sarı alarm olarak güncellendi.

"Buğday ekili tarım arazileri zarar gördü"

Ergene Nehri'nin yatağından taştığı Yenicegörece Köyünde, tarım arazileri su altında kaldı. Köy halkı, su altında kalan buğday ekili tarım arazilerinde kayıkla gezdi. Buğday ekili tarım arazilerinin metrelerce yükseklikte suyla kaplandığını ifade eden köy halkından Gürkan Özkan, buğdayların zarar gördüğünü söyledi.

Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor
Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor
Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor

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Edirne, Meriç, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de nehrin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziliyor - Son Dakika
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