Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı - Son Dakika

Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı

6 saat önce

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası tarafından, geçen yıl Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlara yardım amaçlı konser düzenlendi.

Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı, System.String[]

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası tarafından, geçen yıl Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlara yardım amaçlı konser düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyeleri ve öğrencilerle biraraya gelerek, Arnavutluk'ta meydana gelen depremden etkilenenlere yardım amaçlı konser düzenledi. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 'Arnavutluk İçin El Ele' sloganıyla düzenlenen konserde Balkan Senfoni Orkestrası, Türk ve Batı müziğinden eserler seslendirdi. Biletlerin tamamının satıldığı konsere katılanlar unutulmaz dakikalar yaşadı.

Konser öncesi açıklama yapan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, farkındalık oluşturarak Arnavutluk'taki depremzedelere yardım etmek istediklerini belirtti. Tabakoğlu,  "Deprem dolayısıyla evleri yıkılan kardeşlerimiz oldu. Havanın soğuk olduğu bu günlerde çadırda kalıyorlar. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta kermes düzenlemiştik. Bu akşam da konser düzenliyoruz. Hem kermese hem de konsere çok güzel bir ilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de anlamlı bir proje için biraraya geldiklerini belirterek, "Böyle bir yardım konserinde sahne almak bizim için büyük bir şeref. Destek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konsere, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, akademisyen ve sanatseverler katıldı.


Trakya Üniversitesi, Arnavutluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç şarkıcı Simge Sağın konserinde kalça dansı yaptı
Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı İbb'ye açtığı davayı kazanan işçi konuştu İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 04:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]