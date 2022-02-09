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Edirne'de nüfus idaresine giderken merdivenlerinden yuvarlanan kadın yaralandı - Son Dakika

Edirne'de nüfus idaresine giderken merdivenlerinden yuvarlanan kadın yaralandı

09.02.2022 15:12
Edirne'de nüfus idaresine giderken merdivenlerinden yuvarlanan kadın yaralandı

Edirne'de vilayet yerleşkesinde merdivenlerden yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de vilayet yerleşkesinde merdivenlerden yuvarlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Saniye Baltepe (60) Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki işlemleri için vilayet yerleşkesine geldi.

Burada polis kontrol noktasından geçen Baltepe, müdürlüğe yöneldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle merdivenlerden yuvarlandı. Polis ekipleri Baltepe'nin yardımına koşarak, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada olay yerinden geçen doktor çift ise yerde yatan Baltepe'ye bilincinin açık kalması için sorular sordu. Kolundan ve başından yaralandığını söyleyen Baltepe, "Bir anda gözlerim karardı. Şeker, tansiyon hastalıklarım var. Canım çok yanıyor." dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sedyeyle ambulansa taşınan kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de nüfus idaresine giderken merdivenlerinden yuvarlanan kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de nüfus idaresine giderken merdivenlerinden yuvarlanan kadın yaralandı - Son Dakika
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