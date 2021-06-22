Edirne'de nüfusun yarıdan fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Türkiye'de nüfusa oranla en çok doz Kovid-19 aşısının yapıldığı Edirne'de nüfusun yarısından fazlasına ilk doz aşı yapıldı.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla kurulan Aşı Çağrı Merkezi, kentteki aşılama oranının yükselmesine katkı sağladı.

Çağrı merkezinde, aşı randevusu alınmayan vatandaşlar tespit edilip kendilerine ulaşıldı.

Aşı tereddüttü olanlar çağrı merkezi aracılığıyla sorularının yanıtlarını uzmanlardan aldı. Aşıya gelme imkanı olmayanlar için bulundukları alanlarda aşılama gerçekleştirildi ya da randevu alamayanlar adına randevular oluşturuldu.

Seyyar aşı ekipleri de köylerde aşılama faaliyetlerini sürdürdü.

Vali Canalp, tüm gayretlerin Edirne'nin nüfusa oranla en çok doz aşılama yapılan il olmasına katkı sağladığını belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" takvimine göre 14 Ocak'ta başlayan aşılama gününden bu yana Edirne'de 327 bin 747 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 407 bin 763 olan kentte 206 bin 59 birinci doz aşılama uygulandı. Nüfusun yarısından fazlasına ilk doz aşının uygulandığı kentte 121 bin 688 de ikinci doz aşı yapıldı.