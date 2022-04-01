Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı

01.04.2022 20:34
Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre F.K, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta oğlunun kavga ettiği H.E'nin evine gitti.

F.K. burada tartıştığı H.E'yi yanında getirdiği bıçakla boynundan yaraladı. Ağır yaralanan H.E. Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Edirne, Keşan, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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