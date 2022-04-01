Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre F.K, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta oğlunun kavga ettiği H.E'nin evine gitti.
F.K. burada tartıştığı H.E'yi yanında getirdiği bıçakla boynundan yaraladı. Ağır yaralanan H.E. Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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