Edirne'de Öğrenci Evinde Yangın
45 dakika önce
Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne
'de üniversite öğrencilerinin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan
Mahallesi'nde Trakya Üniversitesi
'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen iki öğrenci sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:16 Kaynak: AA
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