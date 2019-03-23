Son Dakika Haberleri: Edirne'de Öğrenci Evinde Yangın

Edirne'de Öğrenci Evinde Yangın

45 dakika önce

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de Öğrenci Evinde Yangın, System.String[]
Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen iki öğrenci sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:16 Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Güncel
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