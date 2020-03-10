Edirne'de öğrenci servisi şoförü alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de öğrenci servisi şoförü alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalandı

10 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan öğrenci servisi şoförünün ehliyetine el konuldu.

Edirne'de öğrenci servisi şoförü alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan öğrenci servisi şoförünün ehliyetine el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Alaattin Önen Caddesi'nde Y.O. idaresinde içerisinde anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsünü durduran ekipler, sürücünün 1,45 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1539 lira, aracın muayenesinin yapılmaması nedeniyle de 288 lira ceza yazıldı.

Sürücü Y.O'nun ehliyetine daha önce de alkollüyken öğrenci servisi kullanmaktan 6 ay el konulduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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