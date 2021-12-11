Ööğrenci ve akademisyenler Tunca Nehri çevresindeki çöpleri topladı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında Tunca Nehri çevresinde temizlik yaptı.

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler, nehir kenarında ve Gazi Mihal Köprüsü çevresinde, doğaya atılan çöpleri topladı.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gülay Gençsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrede çokça plastik ve cam atık olduğunu, insanların doğaya kıyafet dahi attığını söyledi.

Herkesin çevre temizliğine özen göstermesi gerektiğini belirten Gençsoy, "Herkes kendi çöpünü toplarsa ve evinin önünü temizlerse dünya daha temiz bir yer olur." dedi.

Aynı bölümden Deniz Gözde de her hafta sonu doğada temizlik yaptıklarını ifade etti.

Plastik ve cam şişeler, ilaç kutuları ve karton atıkları topladıklarını anlatan Gözde, "İnsanlar eğlenmeye vakit buluyorlar ancak eğlence için attıklarını toplamaya vakit bulamıyorlar. Eğlenmek için ayırdıkları zamanı biraz da çöpleri toplamak için ayırmalarını rica ediyoruz. Burası herkesin ortak alanı. Düşünsenize biri evinize geliyor, yiyor, içiyor ve sonra çöplerini toplamadan gidiyor. Bunun hoşunuza gideceğini düşünmüyorum. Lütfen çevreye daha duyarlı olalım." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Dr. Sezgin Kondal, bölgede her türlü çöpe rastladıklarını belirterek, "Nasıl ki evimizi temiz tutuyorsak bulunduğumuz çevreyi de temiz tutmalıyız. Dersi alan öğrencilerim öğretmen adayı. Mezun olduktan sonra görev yerlerine gidecekler. Gittikleri yerlerde de öğrencilerini çevre bilinciyle yetiştirecekler." ifadelerini kullandı.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez ise 6 yıl önce başlattığı "Plastiğe Hayır" kampanyasının devam ettiğini dile getirdi.

Rodriguez, plastik poşetlere ücret getirilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.