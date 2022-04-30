Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden "akıllı yem kulübesi" tasarladı - Son Dakika

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için atık malzemelerden "akıllı yem kulübesi" tasarladı.

Atık karton kutu, yumurta kolisi ve pet şişeden kulübe yapan öğrenciler, tasarımlarına otomatik algılama sensörü yerleştirdi.

Kutunun içerisine hayvan girdiğinde sensör devreye giriyor ve pet şişedeki hazneden 4 saniye boyunca yem düşüyor.

6. sınıf öğrencisi İncinur Altındal, gazetecilere, hayvanların aç kalmasını önlemek için bir tasarım yaptıklarını söyledi.

Sahipsiz hayvanların yem bulmakta zorluk yaşayabildiğini belirten Altındal, "Hayvanlar yem bulsa dahi bu yemler ıslak olabiliyor. Biz bu tasarımla bunu anlatmaya çalıştık. Hayvanlar içeri girdiği zaman mesafe sensörü algılıyor ve otomatik olarak yem dökülüyor. 4 saniye sonra otomatik olarak kapanıyor. Böylece kutuya giren hayvan yem yiyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Hatice Berrin Karasol ise atık malzemeleri kullanarak sahipsiz hayvanlar için güzel bir yem kulübesi tasarladıklarını dile getirdi.

Bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni Hasan Diker de atölyelerde birçok konuda eğitim verdiklerini, öğrencilerin en çok robotik kodlamaya ilgi duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerin son çalışmasında atık malzemelerden yemlik yaptığını anlatan Diker, "İçeriye herhangi bir hayvan girdiğinde otomatik olarak yem düşüyor. Projede elektronik cihazlar dışında tamamen atık malzemeler kullanıldı." diye konuştu.

Öğrenciler atölye çalışmaları kapsamında atık malzemelerden akıllı robot kol da tasarladı.