Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları "çevreci robotları" tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları "çevreci robotları" tanıttı

22.04.2022 17:12
Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları "çevreci robotları" tanıttı

Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları robotları tanıttı.

Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları robotları tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Edirne Bahçeşehir Koleji Spor Salonu'nda düzenlenen "Robotlar Yarışıyor" adlı etkinlikte öğrenciler, tasarladıkları hazır ardiuno (interaktif projeler geliştirmek için tasarlanan, elektronik donanım ve yazılım temelli bir geliştirme platformu) kitleri ile hareket edebilen 36 robotu beğeniye sundu.

Öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı "tüy toplayan robot", "tozmatik", "hareketli atık kutusu", "sahil temizleme robotu", "park eden robot", "robot kol", "akıllı şemsiye" ve "robot süpürge" adlı çalışmaları dikkati çekti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da etkinliği ziyaret ederek öğrencilerin projelerini inceledi. Yarışmada dereceye giren ekiplere hediye verildi.

Saros Körfezi sahillerini temizlemek için robot yaptılar

Etkinliğe katılan Ahmet Yenice Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Metehan Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil ve kumsalların bilinçsizce kirletildiğini söyledi. Saros Körfezi sahillerinde kirlilik olduğunu anlatan Önal, "İnsanların sahillere kapak, kola kutusu ve sigara izmariti attığını gördük. Bu çöpleri temizlemek için araç tasarladık. Aracımız sahillerdeki çöpleri temizlemek için yapıldı. Bu robot bir prototip daha da geliştirilerek kullanılabilir." dedi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İnci Nur Altındal da sahipsiz hayvanlar için mama robotu tasarladıklarını dile getirdi. Karton kutu, yumurta kabı, su şişesi ve sensörden oluşan bir besleme robotu yaptıklarını anlatan Aldındal, doğaya ve sahipsiz hayvanlara daha çok sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi Burhaniye'de makamlar çocukların oldu Burhaniye'de makamlar çocukların oldu

milli eğitim bakanlığı, Bahçeşehir Koleji, Edirne, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları 'çevreci robotları' tanıttı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:23:33. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları "çevreci robotları" tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement