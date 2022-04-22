Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları "çevreci robotları" tanıttı - Son Dakika

Edirne'de öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları robotları tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Edirne Bahçeşehir Koleji Spor Salonu'nda düzenlenen "Robotlar Yarışıyor" adlı etkinlikte öğrenciler, tasarladıkları hazır ardiuno (interaktif projeler geliştirmek için tasarlanan, elektronik donanım ve yazılım temelli bir geliştirme platformu) kitleri ile hareket edebilen 36 robotu beğeniye sundu.

Öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı "tüy toplayan robot", "tozmatik", "hareketli atık kutusu", "sahil temizleme robotu", "park eden robot", "robot kol", "akıllı şemsiye" ve "robot süpürge" adlı çalışmaları dikkati çekti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da etkinliği ziyaret ederek öğrencilerin projelerini inceledi. Yarışmada dereceye giren ekiplere hediye verildi.

Saros Körfezi sahillerini temizlemek için robot yaptılar

Etkinliğe katılan Ahmet Yenice Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Metehan Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil ve kumsalların bilinçsizce kirletildiğini söyledi. Saros Körfezi sahillerinde kirlilik olduğunu anlatan Önal, "İnsanların sahillere kapak, kola kutusu ve sigara izmariti attığını gördük. Bu çöpleri temizlemek için araç tasarladık. Aracımız sahillerdeki çöpleri temizlemek için yapıldı. Bu robot bir prototip daha da geliştirilerek kullanılabilir." dedi.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İnci Nur Altındal da sahipsiz hayvanlar için mama robotu tasarladıklarını dile getirdi. Karton kutu, yumurta kabı, su şişesi ve sensörden oluşan bir besleme robotu yaptıklarını anlatan Aldındal, doğaya ve sahipsiz hayvanlara daha çok sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.